Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil

Şanlıurfa’da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği valilik tarafından açıklandı. İlde herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor. Dün meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi vefat etmişti.