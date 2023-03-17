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Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil

DHA
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Giriş: 17.03.2023 09:39
Şanlıurfa’da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği valilik tarafından açıklandı. İlde herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor. Dün meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi vefat etmişti.
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