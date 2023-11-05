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Şanlıurfa'da muhtar cinayetinde azmettiriciler aile üyeleri çıktı

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Giriş: 05.11.2023 17:16
Şanlıurfa'da yaşanan muhtar cinayetinde azmettiriciler aile üyeleri çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatını kaybeden muhtarın babası, kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
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