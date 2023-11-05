05 Kasım 2023, Pazar
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Şanlıurfa'da muhtar cinayetinde azmettiriciler aile üyeleri çıktı
Şanlıurfa'da yaşanan muhtar cinayetinde azmettiriciler aile üyeleri çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatını kaybeden muhtarın babası, kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.