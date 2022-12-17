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Şanlıurfa’da minibüs sulama kanalına uçmuştu! Hayatını kaybeden 9 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

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Giriş: 17.12.2022 18:13
Şanlıurfa'da, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi. İşlemleri tamamlanan cenazelerden 6'sı Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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