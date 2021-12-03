Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı.

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İddiaya göre markete giren A.A. isimli şahıs, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer soyguncuya paraları vermek istemedi. İçersen gelen sesler üzerine panikleyen soyguncu, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yarım saat içerisinde A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının marketten bir şey alamadığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.