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Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 03.12.2021 11:28
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre markete giren A.A. isimli şahıs, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer soyguncuya paraları vermek istemedi. İçersen gelen sesler üzerine panikleyen soyguncu, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yarım saat içerisinde A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının marketten bir şey alamadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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