15 Eylül 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Şanlıurfa’da KPSS heyecanı
Şanlıurfa’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara giden adaylar, sınav saatini bekledi. Emanet bölümüne yanlarında getirdikleri kişisel eşyaları bırakan adaylar, daha sonra giriş kapılarına yöneldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, üst aramasından geçtikten sonra salonlara alındı.