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Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

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Giriş: 30.12.2022 16:32
Şanlıurfa’da bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.Çıkan yangında duman ve alevler sebebiyle mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alevlerin arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı!
Alevlerin arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı!
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