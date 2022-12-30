Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Şanlıurfa’da bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.Çıkan yangında duman ve alevler sebebiyle mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.