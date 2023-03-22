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Şanlıurfa'da korkunç olay! Kazara annesini vurdu

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Giriş: 22.03.2023 09:40
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki genç, silahla oynadığı esnada kazara annesini vurdu. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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