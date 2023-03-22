22 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şanlıurfa'da korkunç olay! Kazara annesini vurdu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki genç, silahla oynadığı esnada kazara annesini vurdu. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.