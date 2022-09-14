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Şanlıurfa’da kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kamerada

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Giriş: 14.09.2022 16:00
Şanlıurfa’da traktörle tarlaya giden 2 kardeşe pusu aralarında husumet bulunan akrabaları pusu kurdu. Dehşete düşüren o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kanlı pusu kamerada!
Kanlı pusu kamerada!
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