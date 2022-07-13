13 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şanlıurfa’da kan donduran olay! Yasak aşk cinayetindeki detay şoke etti
Şanlıurfa Suruç'ta geçen gün yaşanan kan donduran cinayette Fatma Yiğit, yasak aşkı Ferhat Demir'i sokak ortasında kurşuna dizdi. Koca Ferhat Demir hayatını kaybetti. Tutuklanan Yiğit ise 'Namusumu temizledim pişman değilim" dedi. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...