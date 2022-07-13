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Şanlıurfa’da kan donduran olay! Yasak aşk cinayetindeki detay şoke etti

DHA
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Giriş: 13.07.2022 11:20
Şanlıurfa Suruç'ta geçen gün yaşanan kan donduran cinayette Fatma Yiğit, yasak aşkı Ferhat Demir'i sokak ortasında kurşuna dizdi. Koca Ferhat Demir hayatını kaybetti. Tutuklanan Yiğit ise 'Namusumu temizledim pişman değilim" dedi. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...
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