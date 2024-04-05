Şanlıurfa'da kan donduran olay! Silahlı kavga: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa otogarında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O kan donduran anlar kameralara böyle yansıdı...

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