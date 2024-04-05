05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da kan donduran olay! Silahlı kavga: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Silahlı kavga: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2024 21:49
Şanlıurfa otogarında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O kan donduran anlar kameralara böyle yansıdı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da kan donduran olay!
Şanlıurfa'da kan donduran olay!
Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü
Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR yangını
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
Java kaplanı yaşıyor mu?
Java kaplanı yaşıyor mu?
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Tekirdağ’da fabrika yangını
Tekirdağ'da fabrika yangını
Binanın mimarı konuştu
Binanın mimarı konuştu
Beyoğlu’nda yangın paniği
Beyoğlu'nda yangın paniği
En çok işçi aranan meslekler neler?
En çok işçi aranan meslekler neler?
Bebek hasretleri sona erdi
Bebek hasretleri sona erdi
Hırka-i şerif ziyaretinde yoğunluk!
Hırka-i şerif ziyaretinde yoğunluk!
Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler!
Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler!
Daha Fazla Video Göster