Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza anı ise köprünün güvenlik kamerasına yansıdı.