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Şanlıurfa’da gönül belediyeciliği! Sosyal market ile ücretsiz alışveriş

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Giriş: 21.02.2022 08:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünün ardından AK Partili belediyeler farklı uygulamalar hayata geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açtığı sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlıyor.
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Sosyal market ile ücretsiz alışveriş
Sosyal market ile ücretsiz alışveriş
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