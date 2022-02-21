21 Şubat 2022, Pazartesi
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Şanlıurfa’da gönül belediyeciliği! Sosyal market ile ücretsiz alışveriş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünün ardından AK Partili belediyeler farklı uygulamalar hayata geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açtığı sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlıyor.