Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

Akılalmaz olay gece saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar...