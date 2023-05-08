08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

Şanlıurfa’da gece yarısı akılalmaz olay! Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 13:40
Akılalmaz olay gece saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar...
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Hırsızın kimliği polisleri bile şoke etti!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Kendi aracının altında kalıp can verdi
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
Kırıkkale’de işçiler kabusu yaşadı!
Kırıkkale'de işçiler kabusu yaşadı!
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Avını böyle yedi
Avını böyle yedi
Yağmuru izlerken karşılaştılar
Yağmuru izlerken karşılaştılar
Sevdasını tişörtüne yazdırdı
Sevdasını tişörtüne yazdırdı
Ender örneklerden biri! O ilimizde görüntülendi
Ender örneklerden biri! O ilimizde görüntülendi
Hangi yollar ulaşıma kapalı?
Hangi yollar ulaşıma kapalı?
Hatay’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Daha Fazla Video Göster