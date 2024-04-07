07 Nisan 2024, Pazar
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Şanlıurfa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Süper Kupa heyecanı...
Bugün derbi heyecanı yaşanacak. Şanlıurfa Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Ancak şu sıralarda Şanlıurfa'da ara ara dolu yağışı etkili oluyor. Peki maçın oynanmasını etkileyecek bir durum var mı? Derbi heyecanı kentte nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.