25 Aralık 2022, Pazar
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Şanlıurfa’da feci ölüm: Çiftçinin kafası traktör ile ağacın arasına sıkıştı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi İbrahim Yıldırım, traktör ile ağacın arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.
Yıldırım'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Korkunç olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesinde meydana geldi.
Çiftçi İbrahim Yıldırım, iddiaya göre tarlasını sürmek için traktörüne binip evinden çıktı.
AİLESİ ÜZÜCÜ TABLO İLE KARŞILAŞTI
Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan ailesi, tarlaya gitti.
Aile fertleri burada Yıldırım'ı traktör ve ağacın arasına sıkışmış halde buldu.
Aile, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.