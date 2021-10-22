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Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcular otobüsün içinde böyle sağa sola fırladı

DHA
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Giriş: 22.10.2021 09:48
Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Nusret Basmacı'nın öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüde çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulma anı yer aldı. Kazanın yaşandığı an, otobüsün içerisinde bulunan 3 farklı kamera tarafından kayıt altına alındı. Kavşakta meydana gelen kazanın görüntülerinde, otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci olan yolcuların koltuklarından fırlayarak sağa sola savrulmaları ve ardından otobüsün içerisini toz bulutu kaplaması görüldü.
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