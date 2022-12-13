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Şanlıurfa'da feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

İHA
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Giriş: 13.12.2022 09:41
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.
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