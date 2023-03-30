30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2023 15:40
Şanlıurfa’da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Seyir füzesi Atmaca Yunan basınında!
Seyir füzesi "Atmaca" Yunan basınında!
Husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Hangi bölgelerde kar etkili oluyor?
Hangi bölgelerde kar etkili oluyor?
Uzungöl beyaza büründü
Uzungöl beyaza büründü
Yağışların barajlara etkisi ne?
Yağışların barajlara etkisi ne?
Deniz karayla birleşti
Deniz karayla birleşti
Uçurumun ucundaki türbe!
Uçurumun ucundaki türbe!
İşte tablo ve olası rakamlar
İşte tablo ve olası rakamlar
ÖSYM’den 4 il için yeni sınav kararı
ÖSYM'den 4 il için yeni sınav kararı
Diyarbakır’da polis enkaz başında nöbette!
Diyarbakır'da polis enkaz başında nöbette!
Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu
Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu
Daha Fazla Video Göster