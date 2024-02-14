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Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu

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Giriş: 14.02.2024 09:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.
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