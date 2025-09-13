13 Eylül 2025, Cumartesi

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama

Giriş: 13.09.2025 18:35
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu İ.B., A.Y., İ.C., F.K., M.E.A., A.N., A.E., A.A., Y.E.M., A.A., Y.S., A.H., R.B. ve A.E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 TL, ziynet eşyaları ile 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
