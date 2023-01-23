Şanlıurfa’da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da bir çöp konteynerinde yeni doğan bir bebek hareketsiz yatarken bulundu. Henüz göbek bağı bile düşmeyen bebek, öylece ölüme terk edilmişti. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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