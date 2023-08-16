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Şanlıurfa'da, çocukların kavgasına aileler de karıştı 6 yaralı

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Giriş: 16.08.2023 13:51
Şanlıurfa'da, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan ve büyüklerin de dahil olduğu sopalı- satırlı kavgada, 2'si kadın, 6 kişi darp sonucu yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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