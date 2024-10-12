Şanlıurfa’da ceylan popülasyonu artıyor

Şanlıurfa'da ceylan popülasyonun artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu yıl yavrulama sayısı beklenenden fazla olunca çok sayıda ceylan doğal ortamına bırakıldı.

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