Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye 4 ayda 100 bin ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, 4 ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'yi yıl sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesinin hedeflendiğini söyledi.