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Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye 4 ayda 100 bin ziyaretçi

DHA
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Giriş: 25.05.2021 17:01
Güncelleme:25.05.2021 17:04
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, 4 ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'yi yıl sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesinin hedeflendiğini söyledi.
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