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Şanlıurfa'da arazi yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 01:38
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle binlerce dönümlük ekili arazinin tehlike altında olduğu belirtildi.
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Şanlıurfa’da arazi yangını!
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