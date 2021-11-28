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Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü

İHA
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Giriş: 28.11.2021 15:56
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde görenleri hayrete düşüren akılalmaz bir olay yaşandı. Ürünlü Mahallesi'ndeki bir evin yakınında bulunan kanalizasyon hattından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, çukurdan çıkanı görünce şoke oldu. Bakın içeriden ne çıktı...
Gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler şoke oldu GELEN SESLER HAREKETE GEÇİRDİ! EKİPLER ŞOKE OLDU
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