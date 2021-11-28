28 Kasım 2021, Pazar
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Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi! Ekipler içeriden çıkanı görünce dehşete düştü
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde görenleri hayrete düşüren akılalmaz bir olay yaşandı. Ürünlü Mahallesi'ndeki bir evin yakınında bulunan kanalizasyon hattından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, çukurdan çıkanı görünce şoke oldu. Bakın içeriden ne çıktı...