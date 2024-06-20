Şanlıurfa’da 6 ayda 17 kişi boğuldu

Şanlıurfa'da 6 ayda 12'si çocuk 17 kişi serinlemek için gidiği sulama kanalı ve gölette boğuldu. Kurban Bayramı süresince ise 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.