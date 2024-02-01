01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da 10 kişinin yaşadığı ev gece çöktü! 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da 10 kişinin yaşadığı ev gece çöktü! 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 09:45
Güncelleme:01.02.2024 09:51
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 katlı ev çöktü. Evde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da 10 kişinin yaşadığı ev gece çöktü!
Şanlıurfa'da 10 kişinin yaşadığı ev gece çöktü!
Tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık!
Tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık!
A Haber ve ATV’ye anlamlı ödül
A Haber ve ATV’ye anlamlı ödül
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bir Anadolu ozanı: Barış Manço
Bir Anadolu ozanı: Barış Manço
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
İstanbul Fatih’te korkutan yangın!
İstanbul Fatih’te korkutan yangın!
Kendisini yaralayan boğasını sarılıp öptü
Kendisini yaralayan boğasını sarılıp öptü
Diyarbakırlı Ramazan hoca bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakırlı "Ramazan hoca" bıçaklanarak öldürüldü
Alman kadına büyük şok! Tatile geldi eşini boşadı ama...
Alman kadına büyük şok! Tatile geldi eşini boşadı ama...
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları sevindirdi!
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları sevindirdi!
Karşıya geçmek isterken can verdi
Karşıya geçmek isterken can verdi
Daha Fazla Video Göster