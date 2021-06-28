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Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...

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Giriş: 28.06.2021 11:24
Fransa'da düzenlenen bisiklet yarışında ilginç bir kaza yaşandı. Üzerinde Almanca büyükanne ve büyükbaba yazan bir pankartla yola doğru eğilen bir kadın onlarca bisikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Fransız polisi şimdi kazaya neden olan kadını arıyor. İşte saniye saniye o anlar...
Saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici... SANİYELER SONRASI KORKUNÇ! PANKARTLI İZLEYİCİ...
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