Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...

Fransa'da düzenlenen bisiklet yarışında ilginç bir kaza yaşandı. Üzerinde Almanca büyükanne ve büyükbaba yazan bir pankartla yola doğru eğilen bir kadın onlarca bisikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Fransız polisi şimdi kazaya neden olan kadını arıyor. İşte saniye saniye o anlar...

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