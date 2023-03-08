Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Röportaj yapan gençler neye uğradığını şaşırdı

YouTube kanalı için bir kafede röportaj yapan gençler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar röportaj kaydına saniye saniye yansıdı. YouTube kanalına yüklenen video on binlerce kez izlendi.

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