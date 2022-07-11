11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Görüntülediği çığın altında kaldı
Son dakika haberi... Kırgızistan'daki çığ anı kameraya yansıdı. 10 kişilik dağcı grubu zirve tırmanışı yaparken çığ düştü. O anları görüntüledikleri sırada çığın altında kaldılar.