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Sancaktepe'de ters yönden gelen sürücüler motosikletliyi çileden çıkardı

Sancaktepe'de ters yönden gelen sürücüler motosikletliyi çileden çıkardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 13:46
Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli yoğun araç trafiği beklemek istemeyen ve ters yönden ilerleyen araç sürücüleri ile tartıştı. Araç sürücülerinin, motosikletliyi çileden çıkardığı anlar ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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