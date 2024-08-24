Sancaktepe'de ters yönden gelen sürücüler motosikletliyi çileden çıkardı

Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli yoğun araç trafiği beklemek istemeyen ve ters yönden ilerleyen araç sürücüleri ile tartıştı. Araç sürücülerinin, motosikletliyi çileden çıkardığı anlar ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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