10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sancaktepe'de tekel bayisinde silahlı saldırı kamerada

Sancaktepe'de tekel bayisinde silahlı saldırı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 14:06
Sancaktepe'de silahlı saldırgan, husumetli olduğu akrabasına tekel bayisinde kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe’de tekel bayisinde silahlı saldırı
Sancaktepe'de tekel bayisinde silahlı saldırı
Canlı yayında boğazını kesti!
Canlı yayında boğazını kesti!
Otomobiline çarpan aracı dakikalarca tekmeledi
Otomobiline çarpan aracı dakikalarca tekmeledi
Meteoroloji’den 6 il için uyarı
Meteoroloji'den 6 il için uyarı
Hacamat birçok hastalığa iyi geliyor
Hacamat birçok hastalığa iyi geliyor
İSPARK’ta büyük rezalet! Vatandaş isyan etti
İSPARK'ta büyük rezalet! Vatandaş isyan etti
İzmir’de Suriyeli sığınmacılara ırkçı saldırı!
İzmir'de Suriyeli sığınmacılara ırkçı saldırı!
Tatlı Miras kavgasında ortalık yine karıştı
"Tatlı Miras" kavgasında ortalık yine karıştı
Arabanın tekerini yedi! Görenler inanamıyor
Arabanın tekerini yedi! Görenler inanamıyor
Okullar açılıyor! Kırtasiyelerde telaş
Okullar açılıyor! Kırtasiyelerde telaş
Katliam gibi kaza kurbanlarına veda
Katliam gibi kaza kurbanlarına veda
Şanlıurfa’da feci kaza
Şanlıurfa’da feci kaza
Daha Fazla Video Göster