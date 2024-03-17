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Sancaktepe'de park halindeki kamyonet yokuştan kaydı, motosikletli ölümden döndü

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Giriş: 17.03.2024 14:30
Güncelleme:17.03.2024 14:30
Sancaktepe'de park halindeyken hareket eden kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Bu sırada seyir halinde olan motosikletli kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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