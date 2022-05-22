Sancaktepe'de kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor arabasını acile sürdü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanlığı yapan 41 yaşındaki Dr. Güngör Sitar, mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini farkedip otomobilini acil servise sürdü. Sitar, acilin önünde yere yığıldı. Hastanedeki görev arkadaşları tarafından aralıksız bir mücadele ile yaşama döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste seyretti. Yoğun kanamaya rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Sitar, "Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım" şeklinde konuştu.

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