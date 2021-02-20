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Sancaktepe'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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Giriş: 20.02.2021 11:22
Sancaktepe'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü diğer caddeden çıkan 34 GPH 30 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 6 kişi ile İETT otobüsünde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisi kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. İETT otobüsün sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sancaktepe'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı
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