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Sancaktepe'de doktora saldırı! Tekerlekli sandalyeden kalkıp...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 11:09
Güncelleme:15.06.2024 11:12
İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde tekerlekli hasta ve yakınları tarafından saldıraya maruz kalan doktorun o anlar kameralara böyle yansıdı.
Sancaktepe’de doktora saldırı! Tekerlekli sandalyeden kalkıp...
Sancaktepe'de doktora saldırı! Tekerlekli sandalyeden kalkıp...
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