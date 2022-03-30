Sancaktepe’de çöp konteynerinden yeni doğmuş bebeğin cesedi çıkmıştı! Cani anneden kan donduran savunma

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin cesedinin sırrı gün yüzüne çıktı. Bebeği banyoda doğurup ölü dünyaya geldiği için çöpe attığı gün yüzüne çıktı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri vicdan yoksunu anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı Pervin Y. karakolda verdiği ifadesinde; "Eşim ile 5 çocuğum var bu çocukta eşimle müşterek çocuğumuzdu. Ancak eşim çocuk istemediği için, sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğumu gizledim. Gece evde doğum yaptım. Ölü doğdu banyoda beklettim sonra çöpe attım" sözleriyle dehşete düşürdü.