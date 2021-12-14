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Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! Firmaya 15 gün kapanma cezası

DHA
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Giriş: 14.12.2021 14:55
İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı balon fabrikasından dereye sızan beyaz renkli madde paniğe neden oldu. Fabrika yetkilisi "7-8 tonluk bir sızıntı oldu" derken firmaya 15 gün kapanma cezası verildi.
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