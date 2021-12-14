14 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! Firmaya 15 gün kapanma cezası
İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı balon fabrikasından dereye sızan beyaz renkli madde paniğe neden oldu. Fabrika yetkilisi "7-8 tonluk bir sızıntı oldu" derken firmaya 15 gün kapanma cezası verildi.