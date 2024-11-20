20 Kasım 2024, Çarşamba
Sancaktepe'de balık tutma macerası bataklıkta son buldu
Sancaktepe'de Aydos Millet Bahçesi'nde balık tutmaya gelen genç, göletin karşısına geçmek için yürüdüğü bataklığa saplandı. Belinden aşağısı bataklık içerisinde kalan genç, çevresindeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Bataklığa saplanan genç, itfaiyenin kendisine uzattığı merdivene tutunarak bataklıktan kurtuldu. Bataklıkta mahsur kaldığı anları gazetecilere anlatan Berat Can, "Balık tutmaya geldim, balık oldum" dedi.