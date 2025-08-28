28 Ağustos 2025, Perşembe

Sanayide çalışan kalfa kazara çırağı vurdu
Sanayide çalışan kalfa kazara çırağı vurdu

Sanayide çalışan kalfa kazara çırağı vurdu

Giriş: 28.08.2025 20:38
Giriş: 28.08.2025 20:38
Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi 6186. Sokak'taki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir araç tamir dükkanında iddiaya göre kalfa A.C. elindeki silahla oynarken silah biranda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, dükkandaki çırak olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H.O.'ya isabet etti. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.C. ekipler tarafından gözaltına alındı.
