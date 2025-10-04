Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adımın daha atıldığını duyurdu. Bakan Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ‘Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi’nin kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN