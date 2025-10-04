04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 16:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adımın daha atıldığını duyurdu. Bakan Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ‘Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi’nin kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Işık Yüksek Güçlü Lazer Sistemi kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Çakır’dan uyuşturucuya geçit yok!
Çakır'dan uyuşturucuya geçit yok!
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Apartmanda korkutan yangın!
Apartmanda korkutan yangın!
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Zincirleme kazada acı haber!
Zincirleme kazada acı haber!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Daha Fazla Video Göster