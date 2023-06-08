08 Haziran 2023, Perşembe
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Sanayi sitesinde kaçak bodrum katı inşaatı nedeniyle çökme yaşandı
İstanbul Bağcılar'da bulunan bir sanayi sitesinde iddiaya göre kaçak bodrum katı yapılmaya çalışıldığı sırada çökme meydana geldi. Olay güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.