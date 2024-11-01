Sanayi sitesinde çöpler toplanmıyor!

Eskişehir Tepebaşında bulunan sanayi sitesinde yol kenarlarına çöp ve atık madde yığınları oluştu. Belediye ise temmuz ayından bu yana yapılan ihbarlara rağmen çözüm üretmiyor.

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