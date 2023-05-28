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Sanayi esnafı dükkanını açınca şoke oldu!

İHA
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Giriş: 28.05.2023 16:06
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işyerini açan sanayi esnafı karşılaştığı manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bakın dükkanın içinden neler çıktı...
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Sanayi esnafı dükkanını açınca şoke oldu!
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