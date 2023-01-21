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Sanatçı Bregovic'ten "Türkiye Yüzyılı" yorumu

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Giriş: 21.01.2023 14:27
Başkan Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 'Roman Buluşması'na katıldı, sevgi sloganlarıyla karşılandı, programda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Sanatçı Bregovic’ten Türkiye Yüzyılı yorumu
Sanatçı Bregovic'ten "Türkiye Yüzyılı" yorumu
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