- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Sanat güneşi Zeki Müren'in vefatının 25. yılı
SANAT GÜNEŞİ ZEKİ MÜREN'İN VEFATININ 25. YILI
1949
"ZEHRETME HAYATI" ADLI İLK ESERİNİ KALEME ALDI
ŞÜKRÜ TUNAR'IN "BİR MUHABBET KUŞU" ADLI ESERYİLE İLK PLAĞINI DOLDURDU
1950
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YÜKSEK SÜSLEME BÖLÜMÜ SABİH GÖZEN ATÖLYESİNE GİRDİ
TRT İSTANBUL RADYOSUNUN SOLİSTİK SINAVINI BİRİNCİLİKLE KAZANDI
1951
İLK RADYO KONSERİNİ İSTANBUL RADYOSUNDA VERDİ
TÜRKİYE RADYOLARINDA 15 YIL ESERLER SESLENDİRDİ
1954
"BEKLENEN ŞARKI" ADLI FİLMLE SİNEMAYA ADIM ATTI
MÜREN, 17 FİLMDE BAŞROL OYNADI
1955
ARENA TİYATROSU'NUN "ÇAY VE SEMPATİ" ADLI OYUNDA BAŞROL OYNADI
"MANOLYAM" ADLI ŞARKISIYLA ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
1976
LONDRA'DAKİ ROYAL ALBERT HALL'DA KONSER VEREN İK TÜRK SANATÇI OLDU
1984
SON KONSERİNİ BODRUM KALESİ'NDE VERDİ
1991
"DEVLET SANATÇISI" UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ
1996
KALP YETMEZLİĞİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ