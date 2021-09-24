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Sanat güneşi Zeki Müren'in vefatının 25. yılı

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Giriş: 24.09.2021 11:24
Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren, vefatının 25'inci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. A Haber ekibi de şu an Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi'nde. Ayrıntıları muhabirimiz Vural Efecik aktardı.

SANAT GÜNEŞİ ZEKİ MÜREN'İN VEFATININ 25. YILI

1949
"ZEHRETME HAYATI" ADLI İLK ESERİNİ KALEME ALDI
ŞÜKRÜ TUNAR'IN "BİR MUHABBET KUŞU" ADLI ESERYİLE İLK PLAĞINI DOLDURDU

1950
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NİN YÜKSEK SÜSLEME BÖLÜMÜ SABİH GÖZEN ATÖLYESİNE GİRDİ
TRT İSTANBUL RADYOSUNUN SOLİSTİK SINAVINI BİRİNCİLİKLE KAZANDI

1951
İLK RADYO KONSERİNİ İSTANBUL RADYOSUNDA VERDİ
TÜRKİYE RADYOLARINDA 15 YIL ESERLER SESLENDİRDİ

1954
"BEKLENEN ŞARKI" ADLI FİLMLE SİNEMAYA ADIM ATTI
MÜREN, 17 FİLMDE BAŞROL OYNADI

1955
ARENA TİYATROSU'NUN "ÇAY VE SEMPATİ" ADLI OYUNDA BAŞROL OYNADI
"MANOLYAM" ADLI ŞARKISIYLA ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

1976
LONDRA'DAKİ ROYAL ALBERT HALL'DA KONSER VEREN İK TÜRK SANATÇI OLDU

1984
SON KONSERİNİ BODRUM KALESİ'NDE VERDİ

1991
"DEVLET SANATÇISI" UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

1996
KALP YETMEZLİĞİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

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