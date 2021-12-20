20 Aralık 2021, Pazartesi
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Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.
Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti.
Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.
Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.