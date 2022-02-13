Sanat camiasını yıkan haber! Ünlü oyuncu Cemil Özbayer vefat etti

Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Cemil Özbayer, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan Özbayer, televizyon dizilerinin yanında "Hacı Bayram Veli" ile "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde izleyiciyle buluştu.

Devlet Tiyatroları'nda sahne alan ve buradan emekli olan sanatçı Cemil Özbayer yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı için Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bir mesaj paylaştı.

TAZİYE MESAJI

Kurt yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.