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Sanal ortamdaki dijital tehlike

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Giriş: 12.08.2023 17:31
Sanal ortamlardaki bahis sitelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Gençler internetteki kumar sitelerinin tehdidi altında. Peki bu dijital tehlikeye karşı ebeynlere düşen görev ne? Ekimizden Sefer Ayçe ve konuğu Nil Katre Koç aktardı.
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